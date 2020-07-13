***VESBE* *AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***VESBE******AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AEFES, VESBE14.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU EFES AEFES 1,774 1,5079VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 0,6777168 0,5760592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859496BIST