***VESBE* *AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.07.2020 17:10
***VESBE******AEFES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AEFES, VESBE
14.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU EFES AEFES 1,774 1,5079
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 0,6777168 0,5760592
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859496
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8093
En Düşük
7,7554
18:05399,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,25
|Açılış
|: 399,20
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6292
|8,6725
|% -0,06
|
|Frank
|7,2673
|7,3111
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|11,44
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.616
|10,80
|
|Tam
|2.673
|2.684
|11,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,13
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de