***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.06.2022 09:16
***VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,436443 TL Teorik Fiyat: 9,264 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040213
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,7043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0661
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5731
17:5917,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1443
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5320
En Düşük
17,3266
17:59974,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 974,43
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VESBE
|9,70
|55.135.824
|% 4,71
|
|TRGYO
|8,28
|33.786.389
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,24
|2.560.025
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,24
|25.934.536
|% 0,00
|
|KOZAL
|173,30
|692.955.228
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,28
|33.786.389
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,24
|2.560.025
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,24
|25.934.536
|% 0,00
|
|KOZAL
|173,30
|692.955.228
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,00
|1.768.670
|% 0,00
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% 0,00
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% 0,00
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% 0,00
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6892
|16,7043
|% 0,40
|
|Euro
|17,4646
|17,5320
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,2129
|20,3143
|% 0,48
|
|Frank
|17,4039
|17,5087
|% 0,25
|
|Riyal
|4,4307
|4,4529
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,41
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.603
|-38,00
|
|Yarım
|3.178
|3.229
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.614
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,29
|
Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem