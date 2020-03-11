***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:02
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826812
BIST
09:55100.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -646,10
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
100.416
En Düşük
100.416
09:556,1357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0208
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
09:556,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
09:55328,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,07
|Açılış
|: 328,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,73
|124.606
|% 9,43
|
|EPLAS
|13,65
|1.229
|% 9,20
|
|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
|
|VKING
|3,20
|286.589
|% 8,11
|
|YONGA
|11,83
|7.867
|% 7,55
|
|DAGHL
|2,31
|46.355
|% -14,76
|
|BRKSN
|3,05
|202.191
|% -11,85
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|PGSUS
|41,68
|134.778.531
|% 0,00
|
|SAHOL
|9,02
|109.492.993
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,34
|90.166.044
|% 0,00
|
|SASA
|7,10
|77.137.125
|% 0,00
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,40
|37.212.275
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,45
|37.691.197
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,45
|37.691.197
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,34
|90.166.044
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9246
|7,9643
|% -0,03
|
|Frank
|6,5614
|6,6009
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6322
|1,6404
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|16,15
|
|Altın Gr.
|328
|329
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|37,69
|37,69
|0,47
|