***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:05
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858704
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
0
En Düşük
0
18:056,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
18:057,7328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
18:05396,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,43
|Açılış
|: 396,52
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|58,10
|99.403
|% 1,13
|
|PEGYO
|1,48
|54.178.291
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,29
|101.050.460
|% 0,00
|
|PETUN
|19,00
|33.541.018
|% 0,00
|
|FONET
|10,11
|10.887.977
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,48
|54.178.291
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,29
|101.050.460
|% 0,00
|
|PETUN
|19,00
|33.541.018
|% 0,00
|
|FONET
|10,11
|10.887.977
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,00
|28.609.911
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,00
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% 0,00
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,00
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6149
|8,6581
|% -0,13
|
|Frank
|7,2575
|7,3012
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,62
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,63
|