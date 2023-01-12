***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:32
***VESBE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESBE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101056
BIST
14:344.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 42,06
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:3418,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:3420,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0402
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:341.138,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.138,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,04
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KRDMA
|17,38
|362.070.130
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.456.698
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.958.097
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.522.502
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|23.287.297
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ALFAS
|237,50
|185.583.526
|% -8,65
|
|POLTK
|1.597,70
|67.532.582
|% -8,05
|
|DURDO
|40,18
|22.286.191
|% -7,97
|
|TERA
|23,98
|34.099.404
|% -7,27
|
|THYAO
|129,10
|8.350.188.603
|% 3,03
|
|KRDMD
|17,92
|5.643.441.374
|% 4,25
|
|ASELS
|53,70
|3.915.010.893
|% 1,70
|
|EREGL
|37,42
|3.594.452.058
|% 1,57
|
|KOZAL
|523,90
|3.253.537.469
|% 0,98
|
|KRDMD
|17,92
|5.643.441.374
|% 4,25
|
|EKGYO
|7,99
|2.582.141.264
|% -1,11
|
|YKBNK
|8,73
|2.213.889.125
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,51
|360.628.496
|% -1,57
|
|AKBNK
|15,93
|2.175.438.857
|% -1,06
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7807
|18,7845
|% 0,05
|
|Euro
|20,2186
|20,2270
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7776
|22,8919
|% 0,19
|
|Frank
|20,0761
|20,1971
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,06
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.693
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.746
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,66
|83,66
|0,99
|
Seans Raporu
14:32
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Yüzde 5.48 oranında artışla 19.07 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 817, 418 adet işlem