***VESBE* *SISE* *GENTS* *AGHOL* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.05.2021 09:23
***VESBE******SISE******GENTS******AGHOL******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGHOL, GENTS, OYAYO, SISE, VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1642477 TL Teorik Fiyat: 23,016 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GENTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,064935 TL Teorik Fiyat: 4,845 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OYAYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0530452 TL Teorik Fiyat: 7,637 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SISE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1632272 TL Teorik Fiyat: 7,767 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) VESBE.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,4035087 TL Teorik Fiyat: 49,346 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938895
BIST
12:121.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:128,4937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0710
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:1210,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0820
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:12520,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -4,06
|Açılış
|: 520,19
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:12
|YAYLA
|3,85
|37.958.236
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|43.328.043
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|10.207.573
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.658.526
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.448.813
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.963.460
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|29.603.890
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,46
|1.271.057
|% -6,30
|
|THYAO
|13,30
|467.992.286
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,01
|370.459.443
|% 1,52
|
|EREGL
|19,46
|307.556.297
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,94
|244.882.351
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|244.022.057
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|244.882.351
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|195.208.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|370.459.443
|% 1,52
|
|KARSN
|4,45
|206.420.566
|% -4,71
|
|SKBNK
|1,11
|50.502.061
|% 0,91
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4922
|8,4937
|% -0,83
|
|Euro
|10,3552
|10,3599
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,9899
|12,0500
|% -1,05
|
|Frank
|9,3927
|9,4493
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2560
|2,2673
|% -0,92
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.500
|-20,97
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-10,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|
Seans Raporu
12:12
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12:24IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 132, 191 adet işlem
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12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 67 artarak (% 0.13 ) 1, 242
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12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, OYAYO, YAYLA, BRMEN, CELHA
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12:23
YAYLA, TUCLK, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:23
KARSN, UZERB, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında