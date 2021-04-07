***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.03.2021 ve 02.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924539BIST