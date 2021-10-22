***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.10.2021 16:14
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz güncel Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/10/2021 21/10/2021 10435
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971979
BIST
17:491.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 24,54
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:499,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1212
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:4911,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1360
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:49559,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 14,44
|Açılış
|: 559,65
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,34
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MRSHL
|258,60
|16.442.014
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.664.823
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.013.636
|% 9,97
|
|MERIT
|23,78
|37.164.631
|% -9,86
|
|FADE
|8,05
|255.971.903
|% -6,40
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|OLMK
|7,22
|5.401.720
|% -6,23
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,12
|2.976.057.454
|% 1,45
|
|TUPRS
|139,80
|1.055.887.912
|% 2,57
|
|SISE
|8,52
|1.048.884.203
|% 1,91
|
|THYAO
|14,10
|1.033.047.049
|% 0,93
|
|EREGL
|19,27
|941.074.212
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,57
|932.547.599
|% 3,21
|
|GARAN
|9,12
|2.976.057.454
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,95
|352.986.810
|% 0,52
|
|SISE
|8,52
|1.048.884.203
|% 1,91
|
|AKBNK
|5,45
|662.186.816
|% 2,44
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6218
|9,6267
|% 1,33
|
|Euro
|11,2098
|11,2173
|% 1,24
|
|Sterlin
|13,1868
|13,2529
|% 0,82
|
|Frank
|10,4506
|10,5136
|% 1,31
|
|Riyal
|2,5542
|2,5670
|% 1,03
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|27,20
|
|Altın Gr.
|559
|559
|14,11
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,26
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,42
|
Seans Raporu
17:47
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM