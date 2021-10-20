***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228Transferler-5.063 -5.063 -5.063 13.252 559.883 -568.072 -8.189Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 709.933 709.933 686.531 686.531Dönem Karı (Zararı)709.933 709.933 709.933 709.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 -23.402 -23.402Kar Payları-128.766 -128.766 -128.766 -128.766Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 109.031 405.713 -18.992 386.721 386.721 -19.205 -19.205 -19.205 187.190 790.589 709.933 1.500.522 2.363.993 2.363.993Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765Transferler-9.141 0 -9.141 -9.141 0 0 0 1.340.449 -1.331.308 9.141 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -3.025 -3.025 -3.025 51.143 51.143 51.143 0 1.105.270 1.105.270 1.153.388 1.153.388Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 1.105.270 1.105.270 1.105.270 1.105.270Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -3.025 -3.025 -3.025 51.143 51.143 51.143 0 0 0 48.118 48.118Kar Payları-76.455 -45.065 -678.480 0 -678.480 -800.000 -800.000Dönem Sonu Bakiyeler190.000 9.734 32.576 791.046 -31.539 759.507 759.507 21.696 21.696 21.696 142.125 1.454.245 1.105.270 2.559.515 3.715.153 3.715.153Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI610.627 397.466Dönem Karı (Zararı)1.105.270 709.933Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.105.270 709.933Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler523.151 305.078Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 281.336 221.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.053 1.928Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 6.053 1.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.576 13.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 29.495 9.604Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.081 3.820Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler159.810 25.936Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -53.180 -37.409Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 212.990 63.345Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.390 56.494Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.243 8.228Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13.243 8.228Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -17.342 -5.985Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.331 -2.292Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.331 -2.292Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 24.416 -13.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.002.869 -608.177Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-843.337 -844.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -818.408 -851.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -24.929 6.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.493 -34.253İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -18.593 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -56.900 -34.253Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.257.263 -387.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -176.014 -50.071Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.327.549 682.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 20.977 -6.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.306.572 688.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 14.397 2.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.292 22.827Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -5.563 -8.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 12.855 31.487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları625.552 406.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -8.611 -7.200Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -6.314 -2.168YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-445.747 -680.257Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.301 3.100Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.301 3.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-448.455 -310.858Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -363.464 -256.664Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -84.991 -54.194Verilen Nakit Avans ve Borçlar-18.593 -372.499İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 -18.593 -372.499FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-237.590 209.795Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.795.552 1.569.984Kredilerden Nakit Girişleri5 1.530.552 1.569.984İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 265.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.978.474 -1.321.531Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.978.474 -1.321.531İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış916.703 129.012Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.991 -24.098Ödenen Temettüler6 -800.000 -128.766Ödenen Faiz-197.559 -52.215Alınan Faiz53.179 37.409YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.710 -72.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.710 -72.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 187.136 82.287DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 114.426 9.291Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 118.885 216.011Ticari Alacaklar4.129.332 3.285.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.099.395 3.280.987İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.937 5.008Diğer Alacaklar1.151.289 1.086.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 874.528 855.935İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 276.761 230.215Türev Araçlar36.595 18.830Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 5.442 18.543Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 31.153 287Stoklar9 2.203.762 952.552Peşin Ödenmiş Giderler138.915 53.422İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 138.915 53.422Diğer Dönen Varlıklar9.375 3.812İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 9.375 3.812ARA TOPLAM7.788.153 5.616.772TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.788.153 5.616.772DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.854 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.854 4.500Maddi Duran Varlıklar2.328.521 2.190.304Arazi ve Arsalar11 503.898 503.898Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 48.583 49.957Binalar11 637.722 643.223Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.043.252 919.610Taşıtlar11 270 366Mobilya ve Demirbaşlar11 47.082 36.413Özel Maliyetler11 4.720 4.688Yapılmakta Olan Yatırımlar11 42.994 32.149Kullanım Hakkı Varlıkları12 142.921 148.920Maddi Olmayan Duran Varlıklar253.362 216.439Diğer Haklar13 164 180Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 233.856 202.424Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.342 13.835Peşin Ödenmiş Giderler143.577 53.056İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 143.577 53.056TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.883.235 2.613.219TOPLAM VARLIKLAR10.671.388 8.229.991KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar855.163 998.969İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.327 16.181Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 2.327 16.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar852.836 982.788Banka Kredileri5 822.775 960.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 26.437 22.248İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 3.624 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.553 234.294İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.553 234.294Banka Kredileri5 18.553 234.294Ticari Borçlar4.153.767 2.874.941İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 209.119 188.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.944.648 2.686.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 68.563 54.166Diğer Borçlar1.122.988 206.285İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.122.988 206.285Türev Araçlar14.110 48.839Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 11.885 11.743Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 2.225 37.096Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 975 2.432Kısa Vadeli Karşılıklar11.755 9.674Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.755 9.674Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.930 29.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 41.930 29.075ARA TOPLAM6.287.804 4.458.675TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.287.804 4.458.675UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar401.585 207.731İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar121.099 109.058Kiralama İşlemlerinden Borçlar5, 6 121.099 109.058İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar280.486 98.673Banka Kredileri5 9.803 88.566Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.683 10.107İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 265.000 0Ticari Borçlar110.510 61.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 110.510 61.787Uzun Vadeli Karşılıklar110.399 85.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 110.399 85.734Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 45.937 54.299TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER668.431 409.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.956.235 4.868.226ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.715.153 3.361.765Ödenmiş Sermaye18 190.000 190.000Sermaye Düzeltme Farkları18 9.734 9.734Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 32.576 109.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)759.507 771.673Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)759.507 771.673Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)791.046 800.187Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.539 -28.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.696 -29.447Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)21.696 -29.447Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)21.696 -29.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler142.125 187.190Yasal Yedekler18 142.125 187.190Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 1.454.245 792.276Net Dönem Karı veya Zararı1.105.270 1.331.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.715.153 3.361.765TOPLAM KAYNAKLAR10.671.388 8.229.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 11.268.255 6.043.224 3.923.452 2.532.846Satışların Maliyeti19 -9.636.220 -4.976.257 -3.485.020 -2.009.359TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.632.035 1.066.967 438.432 523.487BRÜT KAR (ZARAR)1.632.035 1.066.967 438.432 523.487Genel Yönetim Giderleri21 -87.426 -55.389 -28.758 -18.823Pazarlama Giderleri21 -137.086 -83.606 -51.718 -33.691Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -84.368 -47.597 -28.627 -16.566Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 665.931 411.558 82.166 206.318Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -753.944 -480.455 -114.823 -218.229ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.235.142 811.478 296.672 442.496FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.235.142 811.478 296.672 442.496Finansman Gelirleri23 697.508 379.583 186.316 162.601Finansman Giderleri23 -844.722 -487.113 -202.705 -249.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.087.928 703.948 280.283 355.523Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.342 5.985 -2.259 3.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.857 -3.335 -991 -1.693Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 22.199 9.320 -1.268 5.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.105.270 709.933 278.024 359.213DÖNEM KARI (ZARARI)1.105.270 709.933 278.024 359.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.105.270 709.933 278.024 359.213Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal Değeri 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 25 5,82000000 3,74000000 1,46000000 1,89000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.025 -4.197 -1.561 -1.889Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.781 -5.247 -1.951 -2.362Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler756 1.050 390 473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi756 1.050 390 473Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.143 -19.205 -44 -10.383Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65.737 -24.622 -58 -13.312Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)65.737 -24.622 -58 -13.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.594 5.417 14 2.929Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-14.594 5.417 14 2.929DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.118 -23.402 -1.605 -12.272TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.153.388 686.531 276.419 346.941Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.153.388 686.531 276.419 346.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971610BIST