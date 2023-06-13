***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.05.2023Genel Kurul Tarihi 31.05.2023Genel Kurul Saati 12:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması.5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.8 - 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması.9 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.12 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vestel Beyaz Eşya - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vestel Beyaz Eşya -Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 Vestel Beyaz Eşya - Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Invitation for the Annual General Meeting.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 12:30'da Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu,Sn.Olgun Zorlu, Sn. Ömer Yüngül ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Bekir Ağırdır, Sn. Ayşegül İldeniz ve Sn. Elmas Melih Araz'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, 2023 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 60.000 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine, Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %2,4'ü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Vestel Beyaz Eşya Minutes of the Annual General Meeting.pdf - TutanakEK: 2 Vestel Beyaz Eşya OGK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 Vestel Beyaz Eşya Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarVestel Beyaz Eşya'nın 31.05.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.06.2023 tarihinde tescil edilmiş, 13.06.2023 tarihli ve 10851 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158477BIST