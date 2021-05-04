***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
04.05.2021 17:46
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.03.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 03.05.2021 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934467
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05478,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,12
|Açılış
|: 478,45
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.299.532
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.832.575
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.578.598
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|25.765.401
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.027.269
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.817.878.270
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.305.387.028
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.023.777.939
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|956.805.851
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|861.442.117
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|402.243.713
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.023.777.939
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.593.910
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|956.805.851
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|861.442.117
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3142
|8,3197
|% 0,88
|
|Euro
|9,9685
|10,0001
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4902
|11,5478
|% 0,44
|
|Frank
|9,0648
|9,1194
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2061
|2,2171
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,02
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem