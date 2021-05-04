***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.03.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 03.05.2021 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934467BIST