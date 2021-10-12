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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

12.10.2021 09:52



***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969713


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Tam 3.336 3.420 3,75  
Yarım 1.612 1.654 1,82  
Çeyrek 809 827 0,91  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,02  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,02  
B. Petrol 83,77 83,77 0,12  
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