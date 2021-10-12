***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.10.2021 09:52
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969713
BIST
09:551.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.409
En Düşük
1.409
09:559,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0342
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
09:5510,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0511
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
09:55511,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,57
|Açılış
|: 511,30
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
511,69
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 0,00
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0329
|9,0373
|% 0,40
|
|Euro
|10,4443
|10,4533
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,2549
|12,3163
|% 0,45
|
|Frank
|9,7175
|9,7760
|% 0,57
|
|Riyal
|2,4014
|2,4134
|% 0,36
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|6,17
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,12
|