***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.07.2023 08:34
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.05.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2023 tarih ve 40/842 sayılı kararı ile onaylanmış olan ihraç belgesi ve ihraç belgesi eki ile ihraca ilişkin başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174419
BIST
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10:256.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 66,42
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.757
10:2526,9569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0112
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2529,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0650
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1032
En Düşük
29,8591
10:251.703,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.703,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.704,69
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9498
|26,9565
|% -0,04
|
|Euro
|29,8684
|29,8955
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,5834
|34,7569
|% 0,07
|
|Frank
|31,0179
|31,2047
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1651
|7,2010
|% -0,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|1,07
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.133
|11.257
|-52,00
|
|Yarım
|5.566
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,38
|0,02
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|-0,55
|