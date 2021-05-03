***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şehven yanlış girilen ihraç tavanı son geçerlilik tarihi düzeltilerek bildirim tekrar yayımlanmaktadır.Yetkili Organ Karar Tarihi 19.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022Ek Açıklamalar19.03.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VESBE İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934182BIST