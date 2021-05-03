***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.05.2021 17:33
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şehven yanlış girilen ihraç tavanı son geçerlilik tarihi düzeltilerek bildirim tekrar yayımlanmaktadır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022
Ek Açıklamalar
19.03.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VESBE İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934182
BIST
17:331.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,32
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:338,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
17:339,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:33478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,47
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PEKGY
|1,32
|66.711.892
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.754.174
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.950
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.117.276
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.496.961
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.661.395
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.452.679
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,80
|1.016.167.918
|% 4,66
|
|KOZAL
|115,90
|737.659.803
|% 2,57
|
|GARAN
|7,28
|672.271.509
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.625.202
|% 1,34
|
|SISE
|7,72
|564.650.094
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,12
|259.938.439
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|198.010.562
|% 1,10
|
|GARAN
|7,28
|672.271.509
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|629.625.202
|% 1,34
|
|AKBNK
|4,94
|413.919.701
|% 1,23
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2570
|8,2637
|% -0,14
|
|Euro
|9,9806
|10,0054
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4800
|11,5376
|% 0,70
|
|Frank
|9,0539
|9,1084
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1990
|2,2100
|% -0,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|28,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,92
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,15
|0,24
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,82
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44KONTR
Yüzde 6.48 oranında artışla 73.10 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 907 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 35 artarak (% 1.40 ) 1, 477
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, TRKCM
-
17:43XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 12, 660.00 milyon TL de
-
17:43DOGUB
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 821, 258 adet işlem