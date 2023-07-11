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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.07.2023 09:29
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170246


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AYCES 220,30 61.754.973 % 9,99  
AVHOL 157,40 15.266.698 % 9,99  
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Altın Ons 1.937 1.937 11,23  
Altın Gr. 1.625 1.626 10,31  
Cumhuriyet 10.777 10.940 -12,00  
Tam 10.475 10.673 31,00  
Yarım 5.238 5.361 16,00  
Çeyrek 2.627 2.681 8,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,09  
Gümüş Gr. 19,47 19,49 0,07  
B. Petrol 78,09 78,09 0,40  
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