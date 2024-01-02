***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesinin 2. fıkrası kapsamında, alacağı tavsiye niteliğinde kararlar ile Yönetim Kurulu'nun üst gözetim sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzereStrateji ve yatırım alanlarında hazırlanacak "Komite Çalışma Usul ve Esasları" çerçevesinde görev yapmak üzere "Strateji ve Yatırımlar Komitesi" kurulmasına ve Komite Başkanı'nın Sn. Elmas Melih ARAZ, üyelerinin ise Sn. Ayşegül İLDENİZ ve Sn. Bekir Cem KÖKSAL olarak belirlenmesine, Sürdürülebilirlik alanında hazırlanacak "Komite Çalışma Usul ve Esasları" çerçevesinde görev yapmak üzere "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına ve Komite Başkanı'nın Sn. Bekir AĞIRDIR, üyesinin ise Sn. Ergün GÜLER olarak belirlenmesine,Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231471BIST