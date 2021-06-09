***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 18:33
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 265.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 265.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) -
ISIN Kodu TRSVEST62314
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 265.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021
2 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
4 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
5 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
6 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022
7 08.03.2023 07.03.2023 08.03.2023
8 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
03.05.2021 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 265.000.000 TL tutarında 728 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin satış işlemi bugün (09.06.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941502
BIST