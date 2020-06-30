***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 57.940.301,89 TRY 30,49Olgun ZORLU 40.306.296,97 TRY 21,21Zeki ZORLU 18.893.576,70 TRY 9,94Türkan ZORLU 1.259.571,78 TRY 0,66Zülal ZORLU 1.259.571,78 TRY 0,66Selen ZORLU MELİK 1.259.571,78 TRY 0,66Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.259.571,78 TRY 0,66Şehminur AYDIN 1.259.571,78 TRY 0,66Mehmet Emre ZORLU 1.259.571,78 TRY 0,66Şule CÜMBÜŞ 1.259.571,78 TRY 0,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853505BIST