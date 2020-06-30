***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 16:51
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 57.940.301,89 TRY 30,49
Olgun ZORLU 40.306.296,97 TRY 21,21
Zeki ZORLU 18.893.576,70 TRY 9,94
Türkan ZORLU 1.259.571,78 TRY 0,66
Zülal ZORLU 1.259.571,78 TRY 0,66
Selen ZORLU MELİK 1.259.571,78 TRY 0,66
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.259.571,78 TRY 0,66
Şehminur AYDIN 1.259.571,78 TRY 0,66
Mehmet Emre ZORLU 1.259.571,78 TRY 0,66
Şule CÜMBÜŞ 1.259.571,78 TRY 0,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853505
BIST
16:49116.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 586,74
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:496,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:497,6883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
16:49390,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 390,01
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.914.653
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.271.739
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.517
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.534.155
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.366.203
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,48
|18.548.372
|% -7,05
|
|ULAS
|5,99
|9.715.472
|% -6,70
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.070.959.387
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,05
|1.886.449.911
|% 6,77
|
|GARAN
|8,51
|1.033.184.871
|% -0,23
|
|KARSN
|2,93
|764.893.187
|% 3,17
|
|THYAO
|12,56
|689.247.011
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,05
|1.886.449.911
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,23
|2.070.959.387
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|601.385.947
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|415.114.863
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|764.893.187
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4163
|8,4585
|% 0,12
|
|Frank
|7,1918
|7,2352
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,98
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
Seans Raporu
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-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 524, 57 artarak (% 0.39 ) 134, 546
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17:01XU100
Endeks 116, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 726.00 milyon TL de
-
17:01AYEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 528, 528 adet işlem
-
17:00SNGYO
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 241, 440 adet işlem
-
16:59IHLGM
Yüzde 4.97 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 359, 823, 646 adet işlem