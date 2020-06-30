***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 10.11.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye DeğilELMAS MELİH ARAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil - Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, TFI Gıda Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ ve Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/BaşkanOLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.11.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi/ÜyeŞULE CÜMBÜŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Z Gurme Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/ÜyeAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil - Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Eczacıbaşı Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529 Değerlendirildi Hayır -BEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil - KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853529 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/ÜyeSELEN ZORLU MELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2019 İcrada Görevli Değil Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853611BIST