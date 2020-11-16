***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2020 14:24
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 55.523.350,00 TRY 29,22
Olgun ZORLU 38.624.939,00 TRY 20,33
Zeki ZORLU 18.105.440,00 TRY 9,53
Türkan ZORLU 1.207.029,00 TRY 0,64
Zülal ZORLU 1.207.029,00 TRY 0,64
Selen ZORLU MELİK 1.207.029,00 TRY 0,64
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.207.029,00 TRY 0,64
Şehminur AYDIN 1.207.029,00 TRY 0,64
Mehmet Emre ZORLU 1.207.029,00 TRY 0,64
Şule CÜMBÜŞ 1.207.029,00 TRY 0,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888649
BIST
14:211.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:217,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:219,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0882
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:21471,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,86
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DAGI
|8,80
|109.708.937
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.186.246
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,00
|1.980.044.901
|% 1,58
|
|KRDMD
|4,37
|1.061.223.514
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|681.295.282
|% -0,34
|
|AKBNK
|6,35
|555.881.220
|% 0,63
|
|SISE
|6,83
|541.092.607
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,37
|1.061.223.514
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|681.295.282
|% -0,34
|
|GARAN
|9,00
|1.980.044.901
|% 1,58
|
|USAK
|2,59
|369.706.354
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,90
|244.922.571
|% 0,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7437
|% 0,82
|
|Euro
|9,1607
|9,1756
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,1921
|10,2433
|% 0,88
|
|Frank
|8,4619
|8,5128
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0606
|2,0710
|% 0,93
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,83
|