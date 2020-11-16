***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 55.523.350,00 TRY 29,22Olgun ZORLU 38.624.939,00 TRY 20,33Zeki ZORLU 18.105.440,00 TRY 9,53Türkan ZORLU 1.207.029,00 TRY 0,64Zülal ZORLU 1.207.029,00 TRY 0,64Selen ZORLU MELİK 1.207.029,00 TRY 0,64Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.207.029,00 TRY 0,64Şehminur AYDIN 1.207.029,00 TRY 0,64Mehmet Emre ZORLU 1.207.029,00 TRY 0,64Şule CÜMBÜŞ 1.207.029,00 TRY 0,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888649BIST