***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 19:19
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 49.281.508,12 TRY 25,94
Olgun ZORLU 34.282.788,26 TRY 18,04
Zeki ZORLU 16.070.057,00 TRY 8,46
Türkan ZORLU 1.071.337,13 TRY 0,56
Zülal ZORLU 1.071.337,13 TRY 0,56
Selen ZORLU MELİK 1.071.337,13 TRY 0,56
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.071.337,13 TRY 0,56
Şehminur AYDIN 1.071.337,13 TRY 0,56
Mehmet Emre ZORLU 1.071.337,13 TRY 0,56
Şule CÜMBÜŞ 1.071.337,13 TRY 0,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927592
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0103
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,77
|Açılış
|: 455,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|ODAS
|3,50
|336.507.900
|% -1,41
|
|HALKB
|4,36
|310.548.295
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,03
|58.391.865
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,14
|51.314.025
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1216
|8,1231
|% -0,32
|
|Euro
|9,6990
|9,7064
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,1271
|11,1829
|% -0,36
|
|Frank
|8,7836
|8,8366
|% -0,20
|
|Riyal
|2,1589
|2,1698
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,84
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,13
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
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17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem