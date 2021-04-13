***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 49.281.508,12 TRY 25,94Olgun ZORLU 34.282.788,26 TRY 18,04Zeki ZORLU 16.070.057,00 TRY 8,46Türkan ZORLU 1.071.337,13 TRY 0,56Zülal ZORLU 1.071.337,13 TRY 0,56Selen ZORLU MELİK 1.071.337,13 TRY 0,56Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.071.337,13 TRY 0,56Şehminur AYDIN 1.071.337,13 TRY 0,56Mehmet Emre ZORLU 1.071.337,13 TRY 0,56Şule CÜMBÜŞ 1.071.337,13 TRY 0,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927592BIST