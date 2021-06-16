***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2021 17:03
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 49.070.710,00 TRY 25,83
Olgun ZORLU 34.136.146,0 TRY 17,97
Zeki ZORLU 16.001.319,0 TRY 8,42
Türkan ZORLU 1.066.755,00 TRY 0,56
Zülal ZORLU 1.066.755,00 TRY 0,56
Selen ZORLU MELİK 1.066.755,00 TRY 0,56
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.066.755,00 TRY 0,56
Şehminur AYDIN 1.066.755,00 TRY 0,56
Mehmet Emre ZORLU 1.066.755,00 TRY 0,56
Şule CÜMBÜŞ 1.066.755,00 TRY 0,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942676
BIST
17:311.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,43
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:318,5397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:3110,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0217
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:31510,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,98
|Açılış
|: 510,49
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:29
|PENTA
|35,20
|73.709.719
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.965.496
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.535.231
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.138.258
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.192
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,36
|1.293.621.236
|% -0,90
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|694.698.923
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|YESIL
|2,32
|306.782.278
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.735.826
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5367
|8,5398
|% -0,21
|
|Euro
|10,3545
|10,3609
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0156
|12,0758
|% -0,01
|
|Frank
|9,4567
|9,5137
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% -0,19
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-2,49
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.382
|3.433
|-12,00
|
|Tam
|3.367
|3.451
|-8,12
|
|Yarım
|1.627
|1.670
|-3,93
|
|Çeyrek
|816
|835
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,46
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 52 kaybederek (% -0.36 ) 1, 547
-
17:45XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 10, 531.00 milyon TL de
-
17:45GSDDE
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 831 adet işlem
-
17:43HALKB
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 898, 664 adet işlem
-
17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem