***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksLevent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli/İSTANBUL 0 212 456 34 56 0 212 422 00 66Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Organize Sanayi Bölgesi / MANİSA 0 236 226 30 00 0 236 233 01 20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038901BIST