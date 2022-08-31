***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 11:48
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 373.834.680,82 TRY 23,36
Olgun ZORLU 260.058.908,40 TRY 16,25
Zeki ZORLU 121.902.613,31 TRY 7,62
Türkan ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Zülal ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Selen ZORLU MELİK 8.126.840,89 TRY 0,51
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Şehminur AYDIN 8.126.840,89 TRY 0,51
Mehmet Emre ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Şule ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059049
BIST
12:473.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,66
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
12:4718,1954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
12:4718,1582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0523
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1494
12:471.001,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.001,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.001,28
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.221.048
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.895.762
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.353.766
|% 9,94
|
|KONTR
|234,00
|304.062.673
|% 9,76
|
|ESCAR
|43,20
|3.080.462
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.692.639
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|FENER
|59,85
|228.888.513
|% -5,60
|
|THYAO
|72,05
|3.865.903.978
|% 2,27
|
|GARAN
|23,20
|1.671.812.206
|% -4,21
|
|HALKB
|8,34
|1.568.973.909
|% 6,38
|
|PETKM
|13,59
|1.332.693.361
|% 1,04
|
|VAKBN
|7,08
|1.130.730.783
|% 6,47
|
|EKGYO
|4,03
|1.122.970.975
|% 0,00
|
|HALKB
|8,34
|1.568.973.909
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,08
|1.130.730.783
|% 6,47
|
|YKBNK
|6,81
|1.002.063.894
|% -0,73
|
|PETKM
|13,59
|1.332.693.361
|% 1,04
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1874
|18,1954
|% -0,03
|
|Euro
|18,1503
|18,1582
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,1047
|21,2105
|% -0,00
|
|Frank
|18,5049
|18,6164
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8284
|4,8526
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,60
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.729
|6.780
|-52,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,03
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|-3,07
|