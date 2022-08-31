***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 373.834.680,82 TRY 23,36Olgun ZORLU 260.058.908,40 TRY 16,25Zeki ZORLU 121.902.613,31 TRY 7,62Türkan ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51Zülal ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51Selen ZORLU MELİK 8.126.840,89 TRY 0,51Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 8.126.840,89 TRY 0,51Şehminur AYDIN 8.126.840,89 TRY 0,51Mehmet Emre ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51Şule ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059049BIST