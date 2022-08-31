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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.08.2022 11:48
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 373.834.680,82 TRY 23,36
Olgun ZORLU 260.058.908,40 TRY 16,25
Zeki ZORLU 121.902.613,31 TRY 7,62
Türkan ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Zülal ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Selen ZORLU MELİK 8.126.840,89 TRY 0,51
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Şehminur AYDIN 8.126.840,89 TRY 0,51
Mehmet Emre ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51
Şule ZORLU 8.126.840,89 TRY 0,51




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059049


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 143,00 1.328.470 % 10,00  
SMRTG 37,44 50.221.048 % 9,99  
PETUN 31,36 21.895.762 % 9,96  
DOGUB 9,51 5.353.766 % 9,94  
KONTR 234,00 304.062.673 % 9,76  
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12:47 Alış Satış %  
Dolar 18,1874 18,1954 % -0,03  
Euro 18,1503 18,1582 % -0,29  
Sterlin 21,1047 21,2105 % -0,00  
Frank 18,5049 18,6164 % -0,33  
Riyal 4,8284 4,8526 % 0,16  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -12,60  
Altın Gr. 1.002 1.002 -5,19  
Cumhuriyet 6.697 6.798 -65,00  
Tam 6.729 6.780 -52,00  
Yarım 3.279 3.314 -26,00  
Çeyrek 1.644 1.657 -13,00  
Gümüş.Ons 18,01 18,03 -0,42  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 -0,22  
B. Petrol 94,77 94,77 -3,07  
Seans Raporu 12:47
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