***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 17:44
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serap Mutlu Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 10.03.2016 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No :201618 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 700906
Harun Turan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 01.11.2022 0212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Düzey 3 Belge No: 918958 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Belge No: 922958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075951
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,3997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
18:05984,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,47
|Açılış
|: 984,34
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|329.894.463
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|91.073.173
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.491
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.476.162
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.093.706
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.235.784
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|104.875.457
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|169.990.537
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.366.219.829
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.329.488.525
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.720.345.754
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.502.473.551
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.143.588.714
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,50
|2.810.102.208
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,25
|2.718.671.236
|% 0,43
|
|ISCTR
|9,38
|2.659.319.099
|% 0,64
|
|AKBNK
|14,55
|3.143.588.714
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.383.445
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6202
|% 0,07
|
|Euro
|18,3884
|18,3997
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,2708
|21,3775
|% 0,05
|
|Frank
|18,5274
|18,6390
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,84
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,99
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.626
|6.687
|36,00
|
|Yarım
|3.228
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,34
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|1,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de