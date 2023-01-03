***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2023 18:31
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 361.802.608,62 TRY 22,61
Olgun ZORLU 251.688.771,21 TRY 15,73
Zeki ZORLU 117.979.111,51 TRY 7,37
Türkan ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49
Zülal ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49
Selen ZORLU MELİK 7.865.274,10 TRY 0,49
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.865.274,10 TRY 0,49
Şehminur AYDIN 7.865.274,10 TRY 0,49
Mehmet Emre ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49
Şule ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092481
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1646
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.103,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.103,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7206
|18,7405
|% 0,15
|
|Euro
|19,7790
|19,7954
|% -0,83
|
|Sterlin
|22,3329
|22,4449
|% -0,65
|
|Frank
|19,8922
|20,0120
|% -1,34
|
|Riyal
|4,9661
|4,9910
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|5,11
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.474
|7.549
|40,00
|
|Yarım
|3.619
|3.690
|19,00
|
|Çeyrek
|1.815
|1.845
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,47
|0,03
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-2,93
|