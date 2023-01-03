***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 361.802.608,62 TRY 22,61Olgun ZORLU 251.688.771,21 TRY 15,73Zeki ZORLU 117.979.111,51 TRY 7,37Türkan ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49Zülal ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49Selen ZORLU MELİK 7.865.274,10 TRY 0,49Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.865.274,10 TRY 0,49Şehminur AYDIN 7.865.274,10 TRY 0,49Mehmet Emre ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49Şule ZORLU 7.865.274,10 TRY 0,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092481BIST