***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.09.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye DeğilELMAS MELİH ARAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, TFI Gıda Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ ve Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155120 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi/Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi/Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi/ÜyeOLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155120 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi/Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi/ÜyeBEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155120 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/ÜyeBEKİR CEM KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.05.2023 İcrada Görevli Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyeliği Zorlu Holding AŞ Mali İşler Grup Başkanı, Zorlu Holding AŞ ve Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER YÜNGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.05.2023 İcrada Görevli Zorlu Holding AŞ CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi, Bazı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155746BIST