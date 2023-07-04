***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 17:22
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 339.142.897,00 TRY 21,20
Olgun ZORLU 235.925.494,00 TRY 14,75
Zeki ZORLU 110.590.075,00 TRY 6,91
Türkan ZORLU 7.372.672,00 TRY 0,46
Zülal ZORLU 7.372.672,00 TRY 0,46
Selen ZORLU MELİK 7.372.672,00 TRY 0,46
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.372.672,00 TRY 0,46
Şehminur AYDIN 7.372.672,00 TRY 0,46
Mehmet Emre ZORLU 7.372.672,00 TRY 0,46
Şule ZORLU 7.372.672,00 TRY 0,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165382
BIST