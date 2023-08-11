***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 339.142.897,00 TRY 21,20Olgun ZORLU 147.453.433,48 TRY 9,22Zülal ZORLU 7.372.671,67 TRY 0,46Selen ZORLU MELİK 110.590.075,11 TRY 6,91Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 110.590.075,11 TRY 6,91Şehminur AYDIN 7.372.671,67 TRY 0,46Mehmet Emre ZORLU 7.372.671,67 TRY 0,46Şule ZORLU 7.372.671,67 TRY 0,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184553BIST