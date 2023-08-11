***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2023 17:28
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 339.142.897,00 TRY 21,20
Olgun ZORLU 147.453.433,48 TRY 9,22
Zülal ZORLU 7.372.671,67 TRY 0,46
Selen ZORLU MELİK 110.590.075,11 TRY 6,91
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 110.590.075,11 TRY 6,91
Şehminur AYDIN 7.372.671,67 TRY 0,46
Mehmet Emre ZORLU 7.372.671,67 TRY 0,46
Şule ZORLU 7.372.671,67 TRY 0,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184553
BIST