***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 13:27
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGÜN GÜLER İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı
BEKİR CEM KÖKSAL İcra Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi
NECMİ KAVUŞTURAN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
ALP DAYI Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü, Mali İşler Genel Müdürü Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü
HASAN UĞUR Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190777
BIST