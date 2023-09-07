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***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2023 20:15
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 21.04.2006 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Bono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 700.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.07.2023 20.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192843


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 22,44 29.074.036 % 10,00  
YONGA 54,45 3.753.892 % 10,00  
KSTUR 594,00 1.172.556 % 10,00  
AVTUR 8,14 20.369.521 % 10,00  
MAGEN 57,20 111.750.804 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8234 26,8295 % 0,05  
Euro 28,7456 28,7660 % -0,01  
Sterlin 33,3921 33,5596 % -0,11  
Frank 29,9502 30,1306 % -0,06  
Riyal 7,1309 7,1666 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 2,39  
Altın Gr. 1.654 1.654 2,31  
Cumhuriyet 11.238 11.408 -15,00  
Tam 10.988 11.090 -21,00  
Yarım 5.511 5.566 -11,00  
Çeyrek 2.747 2.783 -5,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,97 -0,22  
Gümüş Gr. 19,78 19,80 -0,19  
B. Petrol 89,94 89,94 -0,66  
Seans Raporu 18:05
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