***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 21.04.2006 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarBono (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 01.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıTahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 25.08.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları PiyasasıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 700.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.07.2023 20.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192843BIST