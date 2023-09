***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 330.592.866,60 TRY 20,66Olgun ZORLU 143.736.028,96 TRY 8,98Selen ZORLU MELİK 107.802.021,72 TRY 6,74Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 107.802.021,72 TRY 6,74Zülal ZORLU 7.186.801,45 TRY 0,45Şule ZORLU 7.186.801,45 TRY 0,45Şehminur AYDIN 7.186.801,45 TRY 0,45Mehmet Emre ZORLU 7.186.801,45 TRY 0,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196436BIST