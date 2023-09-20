***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2023 16:25
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 330.592.866,60 TRY 20,66
Olgun ZORLU 143.736.028,96 TRY 8,98
Selen ZORLU MELİK 107.802.021,72 TRY 6,74
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 107.802.021,72 TRY 6,74
Zülal ZORLU 7.186.801,45 TRY 0,45
Şule ZORLU 7.186.801,45 TRY 0,45
Şehminur AYDIN 7.186.801,45 TRY 0,45
Mehmet Emre ZORLU 7.186.801,45 TRY 0,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196436
BIST