***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2023 13:41
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 700.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.07.2023 20.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 2.500.000.000,00 TRY Yurtiçi 10.11.2023 10.11.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220503
BIST
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17:048.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -49,86
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.056
En Yüksek
8.149
17:0428,9218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0162
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
17:0431,7504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0565
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
17:041.879,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.880,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.881,73
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ICBCT
|15,18
|151.798.361
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|218.940.378
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.846.951
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|DAPGM
|45,36
|312.112.360
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.093.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|479.066.544
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|260,50
|7.415.368.759
|% 0,00
|
|SASA
|48,80
|4.309.810.454
|% 4,63
|
|TUPRS
|154,60
|3.297.216.443
|% -0,90
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|AKBNK
|34,26
|2.782.794.282
|% -0,12
|
|ZOREN
|5,26
|1.060.129.935
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,28
|2.743.555.503
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,32
|3.145.499.730
|% -0,71
|
|IHLAS
|1,26
|158.214.842
|% -2,33
|
|EKGYO
|7,47
|803.764.943
|% -1,71
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9094
|28,9200
|% 0,05
|
|Euro
|31,7338
|31,7454
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,4276
|36,6102
|% 0,15
|
|Frank
|32,7467
|32,9439
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6833
|7,7218
|% 0,05
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,71
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|928,79
|930,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,68
|1.068,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,01
|80,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,24
|2.020,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17ATAKP
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 54.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 910 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 8, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 73, 961.00 milyon TL de
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17:16DGGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 35.32 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 506 adet işlem
-
17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
-
17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem