***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2023 14:26
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 316.970.079,26 TRY 19,81
Olgun ZORLU 137.813.077,94 TRY 8,61
Selen ZORLU MELİK 103.359.808,45 TRY 6,46
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 103.359.808,45 TRY 6,46
Zülal ZORLU 6.890.653,90 TRY 0,43
Şule ZORLU 6.890.653,90 TRY 0,43
Şehminur AYDIN 6.890.653,90 TRY 0,43
Mehmet Emre ZORLU 6.890.653,90 TRY 0,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227698
BIST