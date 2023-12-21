***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 316.970.079,26 TRY 19,81Olgun ZORLU 137.813.077,94 TRY 8,61Selen ZORLU MELİK 103.359.808,45 TRY 6,46Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 103.359.808,45 TRY 6,46Zülal ZORLU 6.890.653,90 TRY 0,43Şule ZORLU 6.890.653,90 TRY 0,43Şehminur AYDIN 6.890.653,90 TRY 0,43Mehmet Emre ZORLU 6.890.653,90 TRY 0,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227698BIST