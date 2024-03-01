***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerERGÜN GÜLER İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici - Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu BaşkanıBEKİR CEM KÖKSAL İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Holding CEO Yardımcısı, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, TOGG Yönetim Kurulu ÜyesiNECMİ KAVUŞTURAN İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu ÜyesiALP DAYI İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Mali İşler Koordinatörü, Mali İşler Genel Müdürü Zorlu Holding Mali İşler Grubu BaşkanıBÜLENT KİRACIOĞLU Mali İşler Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Finans Genel Müdür YardımcısıHASAN UĞUR Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Üst Düzey Yönetici Buzdolabı Fabrikaları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253922BIST