***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.05.2022 22:28
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, 11.05.2022 tarihli toplantısında 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Olgun Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine, 2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şule Zorlu'nun komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029487
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|6.263
|16,00
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|6.292
|7,45
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|3.044
|3,60
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|1.487
|1.522
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|Gümüş.Ons
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