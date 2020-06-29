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***VESBE* *VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.06.2020 18:19
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***VESBE******VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Vestel Beyaz Eşya ve Ticaret AŞ paylarında likiditeyi artırmak, yatırım yapılabilirliği kolaylaştırmak ve kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla, 29.06.2020 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 23,38 TL fiyattan 5.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 29.06.2020 tarihi itibarıyla %92,54'e gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/06/2020 0 5.000.000 5.000.000 180.833.943 175.833.943 % 95,18 % 95,18 % 92,54 % 92,54




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853323


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 33,00 5.551.946 % 10,00  
DGKLB 2,75 248.545.639 % 10,00  
SEKFK 5,06 12.852.189 % 10,00  
DENGE 1,54 1.580.019 % 10,00  
VERUS 26,40 5.551.154 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3877 8,4298 % -0,53  
Frank 7,1871 7,2304 % -0,22  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 2,55  
Altın Gr. 391 391 0,07  
Cumhuriyet 2.531 2.550 10,20  
Tam 2.605 2.617 10,50  
Yarım 1.265 1.280 5,10  
Çeyrek 633 641 2,50  
Gümüş.Ons 17,83 17,85 0,06  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 41,39 41,39 0,46  
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