***VESBE* *VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2020 18:19
***VESBE******VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Vestel Beyaz Eşya ve Ticaret AŞ paylarında likiditeyi artırmak, yatırım yapılabilirliği kolaylaştırmak ve kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla, 29.06.2020 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 23,38 TL fiyattan 5.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 29.06.2020 tarihi itibarıyla %92,54'e gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/06/2020 0 5.000.000 5.000.000 180.833.943 175.833.943 % 95,18 % 95,18 % 92,54 % 92,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853323
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,00
|5.551.946
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.545.639
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.852.189
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.580.019
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.551.154
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.883.315
|% -9,88
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|GLBMD
|4,82
|6.837.458
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,61
|504.361.186
|% -6,74
|
|ORGE
|6,59
|135.764.592
|% -5,45
|
|ODAS
|2,48
|1.095.485.241
|% -0,80
|
|HALKB
|6,53
|978.340.913
|% 3,65
|
|VAKBN
|5,38
|781.288.944
|% 4,87
|
|EKGYO
|1,93
|618.337.399
|% 2,12
|
|TSPOR
|7,61
|504.361.186
|% -6,74
|
|ODAS
|2,48
|1.095.485.241
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,93
|618.337.399
|% 2,12
|
|TSKB
|1,29
|346.151.914
|% 3,20
|
|ZOREN
|2,07
|438.796.930
|% 2,48
|
|IHLGM
|1,62
|318.875.024
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3877
|8,4298
|% -0,53
|
|Frank
|7,1871
|7,2304
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,55
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|10,20
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,50
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,10
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|0,46
|
Seans Raporu
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