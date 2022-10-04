***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler [VESTL]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 04 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.Sözleşme İşlem NoF_VESTL11220A95BB142000F89BChttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066944BIST