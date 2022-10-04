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***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

04.10.2022 12:07
***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 04 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_VESTL1122
0A95BB142000F89BC





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066944


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Yarım 3.327 3.366 9,00  
Çeyrek 1.667 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 0,17  
Gümüş Gr. 12,45 12,47 0,11  
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