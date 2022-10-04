***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
04.10.2022 12:07
***VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 04 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_VESTL1122
0A95BB142000F89BC
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066944
BIST
13:303.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 38,08
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
13:3018,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
13:3018,4115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1845
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4204
En Düşük
18,1735
13:301.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler13:29
|SEKFK
|8,37
|38.414.771
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|2.668.169.112
|% 9,96
|
|KUYAS
|9,62
|31.895.443
|% 9,94
|
|AKSA
|65,75
|398.679.746
|% 9,58
|
|BALAT
|10,70
|182.189
|% 9,18
|
|KIMMR
|10,95
|33.923
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|1.164.314
|% -6,98
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|SELGD
|6,31
|1.696.383
|% -4,97
|
|INFO
|12,16
|27.659.091
|% -4,25
|
|THYAO
|79,25
|4.879.828.816
|% 2,06
|
|SASA
|78,40
|2.668.169.112
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,53
|2.288.192.758
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,72
|2.116.899.042
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,91
|1.976.376.165
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,22
|1.212.253.343
|% -0,47
|
|VAKBN
|7,72
|2.116.899.042
|% 1,31
|
|YKBNK
|7,91
|1.976.376.165
|% 1,80
|
|HALKB
|8,04
|1.742.460.965
|% 4,82
|
|TSKB
|2,63
|545.212.259
|% -0,75
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5765
|18,5796
|% 0,16
|
|Euro
|18,3992
|18,4065
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,0513
|21,1568
|% 0,54
|
|Frank
|18,7312
|18,8441
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% 0,14
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|10,27
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|104,00
|
|Tam
|6.828
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.327
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,11
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|0,95
|