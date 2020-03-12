***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 17:10
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827633
BIST
16:5593.719
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -7.247,23
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
16:556,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0695
|Açılış
|: 6,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2798
En Düşük
6,2064
16:557,0183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:55320,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -5,83
|Açılış
|: 320,78
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,89
|174.295.740
|% 6,91
|
|ECILC
|4,22
|333.607.112
|% 5,76
|
|RTALB
|2,43
|41.637.096
|% 5,65
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|OSTIM
|1,28
|21.830.178
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.302.660
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.819.959
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|11.105.722
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|7.741.473
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|791.611.286
|% -6,88
|
|THYAO
|8,73
|546.949.754
|% -9,16
|
|GARAN
|8,74
|372.742.726
|% -8,77
|
|ECILC
|4,22
|333.607.112
|% 5,76
|
|MGROS
|19,62
|278.653.116
|% -14,62
|
|IHLGM
|0,92
|161.462.878
|% -17,86
|
|ODAS
|1,32
|179.879.245
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|78.170.620
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|130.521.592
|% -12,99
|
|ADESE
|1,09
|114.058.764
|% -17,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8927
|7,9323
|% -0,59
|
|Frank
|6,6540
|6,6941
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|-47,35
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,51
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-19,11
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,56
|
|Gümüş.Ons
|15,94
|15,97
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,12
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|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-2,66
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