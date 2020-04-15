***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:05
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VESTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838280
BIST
11:2195.312
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -3.238,22
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:216,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
11:217,4973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:21377,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,98
|Açılış
|: 377,77
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|RTALB
|8,47
|11.574.988
|% 7,62
|
|TAVHL
|19,35
|98.160.933
|% -10,00
|
|DOCO
|397,80
|40.927.398
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|395.565.028
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|11.279.954
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.476.352
|% -9,95
|
|THYAO
|10,52
|778.515.415
|% -3,49
|
|ASELS
|26,08
|622.384.342
|% -4,40
|
|PGSUS
|55,45
|395.565.028
|% -9,98
|
|GARAN
|8,35
|361.880.346
|% -2,68
|
|YKBNK
|1,95
|172.221.299
|% -4,41
|
|YKBNK
|1,95
|172.221.299
|% -4,41
|
|THYAO
|10,52
|778.515.415
|% -3,49
|
|IHLAS
|0,62
|40.492.191
|% -7,46
|
|ALBRK
|1,16
|72.624.779
|% -3,33
|
|IHLGM
|1,03
|62.800.509
|% -6,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5450
|8,5879
|% -0,41
|
|Frank
|7,0815
|7,1241
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-12,08
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.476
|-4,40
|
|Tam
|2.482
|2.548
|-4,60
|
|Yarım
|1.208
|1.240
|-2,30
|
|Çeyrek
|606
|620
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,24
|28,24
|-1,36
|