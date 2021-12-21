***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 11:40
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985084
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,4556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1090
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
18:0514,1129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0960
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
18:05717,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,22
|Açılış
|: 717,97
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|GOZDE
|7,95
|104.639.781
|% 234,03
|
|VKFYO
|5,54
|2.700.818
|% 199,46
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|FLAP
|2,31
|13.965.632
|% -16,00
|
|TKFEN
|19,80
|500.830.975
|% -10,00
|
|HALKB
|4,63
|950.798.311
|% -2,73
|
|KOZAL
|112,10
|913.035.027
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TKFEN
|19,80
|500.830.975
|% -10,00
|
|TRILC
|13,36
|461.992.281
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|ODAS
|1,37
|179.020.701
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,76
|97.084.777
|% 4,14
|
|ADESE
|0,76
|33.087.387
|% 0,00
|
|TRILC
|13,36
|461.992.281
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4419
|12,4556
|% -0,87
|
|Euro
|14,0868
|14,1129
|% -0,68
|
|Sterlin
|16,5387
|16,6216
|% -0,19
|
|Frank
|13,4459
|13,5269
|% -0,43
|
|Riyal
|3,3060
|3,3226
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,26
|
|Altın Gr.
|717
|717
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,07
|0,01
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem