***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:17
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062715
BIST
16:523.605
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -44,04
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:5218,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:5218,3143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1344
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:521.002,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,23
|Açılış
|: 1.002,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.504.022
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.031.578
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.072.210
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|345.965.152
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|180.311.686
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|159.410.198
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,95
|12.626.521.306
|% 2,51
|
|YKBNK
|9,29
|11.756.305.824
|% -4,13
|
|ISCTR
|11,73
|10.203.736.906
|% -6,53
|
|THYAO
|74,35
|9.536.172.551
|% -0,80
|
|EREGL
|32,46
|7.490.579.779
|% -2,81
|
|YKBNK
|9,29
|11.756.305.824
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,83
|5.719.330.222
|% -9,72
|
|ISCTR
|11,73
|10.203.736.906
|% -6,53
|
|AKBNK
|17,95
|12.626.521.306
|% 2,51
|
|KRDMD
|15,71
|6.341.294.106
|% 2,61
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2462
|18,2560
|% 0,22
|
|Euro
|18,2894
|18,2938
|% -0,84
|
|Sterlin
|21,0449
|21,1504
|% -0,89
|
|Frank
|18,9171
|19,0310
|% -0,62
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,10
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-18,14
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,52
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.816
|-40,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,19
|
Seans Raporu
16:50
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-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 74 kaybederek (% -1.71 ) 3, 956
-
17:05XU100
Endeks 3, 595 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 49 altında . İşlem hacmi 123, 639.00 milyon TL de
-
17:05ODAS
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 520, 015 adet işlem
-
17:03CIMSA
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 986 adet işlem
-
17:02MIPAZ
Yüzde -9.30 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 138, 014 adet işlem