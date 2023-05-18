***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2023 15:22
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152337
BIST
15:324.535
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -126,72
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3219,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0332
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3221,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0716
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:321.253,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.253,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOBUR
|35,32
|9.247.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.962.288
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|784.323.137
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,56
|101.305.665
|% -9,10
|
|AKYHO
|1,89
|21.301.374
|% -8,70
|
|ASTOR
|48,04
|1.838.323.602
|% -7,44
|
|GOKNR
|11,65
|179.103.313
|% -7,39
|
|THYAO
|133,60
|4.189.326.012
|% -2,55
|
|ISCTR
|10,94
|2.091.317.567
|% -2,15
|
|KCHOL
|78,75
|2.090.307.220
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,21
|1.873.599.116
|% -2,37
|
|ASTOR
|48,04
|1.838.323.602
|% -7,44
|
|EKGYO
|6,17
|1.622.668.165
|% -3,74
|
|ISCTR
|10,94
|2.091.317.567
|% -2,15
|
|YKBNK
|9,15
|1.500.771.013
|% -2,24
|
|AKBNK
|15,21
|1.873.599.116
|% -2,37
|
|DOHOL
|8,45
|610.768.402
|% 3,30
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7859
|19,7901
|% 0,17
|
|Euro
|21,3645
|21,3728
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,06
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.457
|4.570
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,29
|
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