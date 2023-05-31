***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2023 10:04
***VESTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VESTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154865
BIST
11:024.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,15
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0220,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2077
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0222,2340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2132
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:021.302,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.302,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:02
|COSMO
|75,90
|4.119.795
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.149.457
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,36
|60.806.351
|% 9,77
|
|YESIL
|4,05
|78.416.716
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.468.921
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,10
|20.060.646
|% -4,05
|
|CASA
|130,00
|7.150
|% -3,35
|
|THYAO
|148,90
|3.013.236.230
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,18
|1.231.886.277
|% -0,88
|
|AKBNK
|16,18
|1.031.287.298
|% -1,16
|
|SISE
|41,48
|878.953.768
|% 0,06
|
|GARAN
|27,06
|847.900.629
|% -2,10
|
|YKBNK
|10,18
|1.231.886.277
|% -0,88
|
|EKGYO
|7,39
|636.297.280
|% -0,14
|
|ISCTR
|11,43
|733.404.833
|% -1,47
|
|AKBNK
|16,18
|1.031.287.298
|% -1,16
|
|KATMR
|1,39
|55.965.285
|% 2,21
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6972
|20,7032
|% 1,01
|
|Euro
|22,1380
|22,2340
|% 0,97
|
|Sterlin
|25,5131
|25,6411
|% 0,89
|
|Frank
|22,6205
|22,7567
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5026
|5,5302
|% 1,27
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|13,98
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.442
|4.599
|43,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,20
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,57
|