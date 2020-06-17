***VESTL* *IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.06.2020 09:05
***VESTL******IHYAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHYAY, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851480
BIST
11:53110.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 18,92
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:536,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:537,7105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:53379,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,29
|Açılış
|: 379,02
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.148.063
|% 9,99
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|14.322.395
|% 9,92
|
|ARTI
|2,69
|421.612
|% 9,80
|
|SAFKR
|4,98
|1.674.829
|% 9,21
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.810.027
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|EGCEY
|1,12
|629.857
|% -5,08
|
|SNKRN
|3,39
|944.021
|% -4,78
|
|HUBVC
|22,28
|104.195.675
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,58
|77.473.204
|% 0,00
|
|SOKM
|12,93
|39.705.327
|% -0,54
|
|MSGYO
|2,66
|33.810.027
|% -9,83
|
|OYAKC
|6,14
|32.347.392
|% 0,33
|
|OYAKC
|6,14
|32.347.392
|% 0,33
|
|HUBVC
|22,28
|104.195.675
|% 1,27
|
|BAYRK
|8,42
|14.322.395
|% 9,92
|
|YKSLN
|9,49
|15.689.368
|% 2,04
|
|CEOEM
|3,60
|5.504.948
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% -0,05
|
|Frank
|7,1797
|7,2230
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-5,88
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-2,60
|
|Tam
|2.530
|2.547
|-2,70
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,31
|
Seans Raporu
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12:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 7 kaybederek (% -0.09 ) 127, 866
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12:07
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12:07XU100
Endeks 111, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 5, 749.00 milyon TL de
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12:07KUYAS
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 875, 515 adet işlem