***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2021 09:13
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922493
BIST
11:371.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 22,57
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:378,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:379,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:37450,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,77
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ARZUM
|24,22
|47.297.524
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.533.232
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.850.233
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.799
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,10
|1.004.505
|% -7,44
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.622.188.031
|% 2,69
|
|SASA
|46,82
|495.490.570
|% 3,77
|
|KOZAL
|120,40
|412.951.851
|% 1,18
|
|BJKAS
|8,97
|356.426.415
|% 7,68
|
|PETKM
|5,97
|313.754.302
|% 3,83
|
|GARAN
|6,87
|1.622.188.031
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|133.239.678
|% 2,52
|
|TSKB
|1,38
|78.701.749
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|103.398.328
|% 0,52
|
|PETKM
|5,97
|313.754.302
|% 3,83
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2080
|11,2642
|% -1,02
|
|Frank
|8,5815
|8,6332
|% -1,29
|
|Riyal
|2,1666
|2,1775
|% -1,08
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,09
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,98
|