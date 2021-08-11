***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2021 09:03
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957141
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6221
En Düşük
8,4782
18:0510,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1189
En Düşük
10,0682
18:05479,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 479,84
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,65
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6145
|8,6189
|% 0,24
|
|Euro
|10,0984
|10,1065
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8758
|11,9354
|% 0,21
|
|Frank
|9,2964
|9,3524
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2901
|2,3016
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,46
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında