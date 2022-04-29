***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2022 09:13
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025342
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0170
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
18:0515,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0546
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6214
En Düşük
15,5143
18:05907,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,16
|Açılış
|: 907,65
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
908,42
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURSG
|5,89
|110.499.231
|% 8,40
|
|PNSUT
|26,32
|22.381.367
|% 4,99
|
|PETUN
|26,12
|19.700.101
|% 4,90
|
|TEZOL
|16,83
|62.704.605
|% 2,75
|
|EGEEN
|1.810,50
|48.258.843
|% 2,72
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 0,00
|
|EGPRO
|28,66
|5.366.184
|% 0,00
|
|EGSER
|21,60
|16.261.054
|% 0,00
|
|EMKEL
|3,26
|7.474.559
|% 0,00
|
|EMNIS
|19,32
|166.064
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% 0,00
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7900
|14,7932
|% 0,02
|
|Euro
|15,5986
|15,6026
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,4493
|18,5418
|% 0,47
|
|Frank
|15,1740
|15,2654
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|14,70
|
|Altın Gr.
|907
|907
|6,49
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
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17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
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17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem