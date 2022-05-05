***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2022 09:14
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 29.04.2022
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026494
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0761
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8111
En Düşük
14,7014
18:0515,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0668
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7460
En Düşük
15,6227
18:05902,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,31
|Açılış
|: 902,89
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
904,18
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|64,00
|853.887.225
|% 100,00
|
|BMSCH
|8,32
|130.504.051
|% 2,35
|
|BOBET
|4,46
|30.157.292
|% 0,00
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,38
|22.827.716
|% 0,00
|
|BOBET
|4,46
|30.157.292
|% 0,00
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,38
|22.827.716
|% 0,00
|
|DAPGM
|27,72
|24.574.676
|% 0,00
|
|CONSE
|4,10
|43.399.095
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7791
|14,7923
|% 0,40
|
|Euro
|15,6885
|15,7298
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,5115
|18,6044
|% -0,20
|
|Frank
|15,1162
|15,2073
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9290
|3,9487
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|17,24
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,31
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|