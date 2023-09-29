***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2023 09:03
***VESTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VESTL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198054
BIST
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10:398.302
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 82,80
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3927,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1275
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3929,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1240
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:391.654,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.654,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ISYAT
|11,66
|57.733.533
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|195.965.129
|% 9,99
|
|HATSN
|39,98
|889.146.391
|% 9,96
|
|SMART
|20,22
|63.885.100
|% 9,95
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|EUYO
|16,20
|1.022.899
|% -8,99
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|ADGYO
|28,12
|560.364.276
|% -4,74
|
|THYAO
|248,20
|3.646.420.776
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,40
|1.577.026.036
|% -0,69
|
|YKBNK
|18,26
|1.372.098.389
|% 4,10
|
|AKBNK
|33,22
|1.216.651.274
|% 3,68
|
|GARAN
|53,35
|1.211.297.720
|% 4,40
|
|YKBNK
|18,26
|1.372.098.389
|% 4,10
|
|REEDR
|17,83
|1.104.924.875
|% 8,39
|
|ODAS
|13,56
|825.342.289
|% 1,42
|
|ZOREN
|5,29
|249.567.572
|% 1,93
|
|EKGYO
|8,07
|376.973.657
|% 0,62
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4440
|27,4494
|% 0,50
|
|Euro
|29,1456
|29,1690
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,5346
|33,7028
|% 0,64
|
|Frank
|30,0677
|30,2488
|% 0,85
|
|Riyal
|7,3001
|7,3367
|% 0,28
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,97
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.000
|11.116
|28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.581
|14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.791
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,35
|0,42
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|0,03
|
Seans Raporu
10:38
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 95 artarak (% 1.06 ) 7, 273
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